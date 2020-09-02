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Стали відомі суперники збірної України з футзалу у відборі на Євро-2022

Сьогодні 16:25 2373 0
Українська національна команда зіграє з Хорватією та Албанією
Стали відомі суперники збірної України з футзалу у відборі на Євро-2022
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

У середу, 2-го вересня відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації Євро-2022 з футзалу.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

За його підсумками збірні були розбиті на вісім груп по чотири, де зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі групової стадії пройдуть з листопада 2020-го року по квітень 2021-го року.

Вісім переможців груп і шість найкращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії турніру. Останню путівку з 14-го по 17-е листопада 2021-го року розіграють два володарі других місць, що залишилися. Фінальний турнір в Нідерландах пройде з 9-го січня по 6-те лютого 2022-го року.

Збірна України потрапила в групу 1, де зіграє з національними командами Хорватії, Албанії та переможцем пари Сан-Марино/Данія.

Жеребкування відбіркового групового етапу

Група 1: Сан-Марино/Данія *, Хорватія, Албанія, Україна

Група 2: Болгарія/Вірменія *, Франція, Грузія, Росія

Група 3: Туреччина/Греція *, Азербайджан, Словаччина, Молдова

Група 4: Англія/Північна Македонія *, Румунія, Сербія, Боснія і Герцеговина

Група 5: Ізраїль/Кіпр *, Казахстан, Угорщина, Білорусь

Група 6: Швейцарія/Німеччина *, Іспанія, Латвія, Словенія

Група 7: Чорногорія/Литва *, Італія, Бельгія, Фінляндія

Група 8: Польща, Португалія (чемпіон), Норвегія, Чехія

* Останні учасники групової стадії визначаться за підсумками відбіркових стикових матчів.

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