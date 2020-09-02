Джерело - Чемпіон.
У середу, 2-го вересня відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації Євро-2022 з футзалу.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
За його підсумками збірні були розбиті на вісім груп по чотири, де зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі групової стадії пройдуть з листопада 2020-го року по квітень 2021-го року.
Вісім переможців груп і шість найкращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії турніру. Останню путівку з 14-го по 17-е листопада 2021-го року розіграють два володарі других місць, що залишилися. Фінальний турнір в Нідерландах пройде з 9-го січня по 6-те лютого 2022-го року.
Збірна України потрапила в групу 1, де зіграє з національними командами Хорватії, Албанії та переможцем пари Сан-Марино/Данія.
Жеребкування відбіркового групового етапу
Група 1: Сан-Марино/Данія *, Хорватія, Албанія, Україна
Група 2: Болгарія/Вірменія *, Франція, Грузія, Росія
Група 3: Туреччина/Греція *, Азербайджан, Словаччина, Молдова
Група 4: Англія/Північна Македонія *, Румунія, Сербія, Боснія і Герцеговина
Група 5: Ізраїль/Кіпр *, Казахстан, Угорщина, Білорусь
Група 6: Швейцарія/Німеччина *, Іспанія, Латвія, Словенія
Група 7: Чорногорія/Литва *, Італія, Бельгія, Фінляндія
Група 8: Польща, Португалія (чемпіон), Норвегія, Чехія
* Останні учасники групової стадії визначаться за підсумками відбіркових стикових матчів.
🎲 Жеребьевка группового этапа квалификации ЕВРО-2022 по футзалу:— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 2, 2020
Группа 1: Сан-Марино/Дания, Хорватия, Албания, Украина
Группа 2: Болгария/Армения, Франция, Грузия, Россия
Матчи пройдут с ноября 2020-го по апрель 2021 года ✔️ pic.twitter.com/2mKG9MWCGX