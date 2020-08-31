Брат Хабіба отримав суперника на турнір UFC 254

Джерело - iSport.ua.
Двоюрідний брат володаря поясу чемпіона UFC у найлегшій ваговій категорії Хабіба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов отримав суперника.
Про це повідомляє пресслужба турнірі UFC 254.
Росіянин проведе поєдинок з казахстанським бійцем Сергієм Морозовим в найлегшій вазі на турнірі UFC 254, який відбудеться 25 жовтня. Для обох бійців це буде дебют в рамках цієї організації.
В цей же день виступить сам Хабіб - він буде захищати свій титул проти Джастіна Гейджи. Також битиметься Абубакар Нурмагомедов, але його противник ще невідомий.