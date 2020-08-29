Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 серпня, у віці 55 років помер тренер Володимир Воронов.
Про це повідомив боєць Федір Ємельяненко.
"Помер мій тренер Володимир Михайлович Воронов. З самого дитинства Володимир Михайлович був частиною сім'ї, вимогливим наставником. Він завжди був поруч у важкі й щасливі моменти мого життя", - заявив Ємельяненко.
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Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. ⠀ С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. ⠀ Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. ⠀ Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.
Нагадаємо, Ісмаїлов знищив Ємельяненка на турнірі АСА 107.