Непереможений український боєць здобув дострокову перемогу

Джерело - Чемпіон.

В американському Анкасвіллі відбувся турнір Bellator 244.

Про це повідомляє Чемпіон.

Український боєць Ярослав Амосов (24-0) переміг американця Марка Леммінгера в андеркарді Bellator 244.

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Перший раунд завершився за явною переваги українця. Все обличчя його суперника було в крові. І в перерві лікар прийняв рішення зняти американця з бою.

Амосов здобув 5-ту перемогу поспіль в Bellator і 24-ю в кар'єрі (при відсутності поразок).

В іншому бої українць Владислав Парубченко рішенням суддів програв американцеві Джону де Хесус (28-29, 27-30, 28-29).