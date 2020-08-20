 Ураган став володарем Кубка України | Футзал | Champion.com.ua
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Ураган став володарем Кубка України

Сьогодні 20:55 206 0
Переможець турніру визначився у серії пенальті
Ураган став володарем Кубка України
#Ураган, #ХІТ

Джерело - Чемпіон.

Відбувся фінал Кубка України сезону 2019/2020 з футзалу, в якому зустрічалися івано-франківський Ураган та київський ХІТ.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. Далі переможець визначався у додатковий час, в яких теж обмінялися голами. А у серії пенальті перемогу здобув Ураган.

Кубок України з футзалу-2019/2020
Фінал, 20 серпня 

Ураган (Івано-Франківськ) - ХІТ (Київ) 2:2 (1:1, 0:0, 1:1) (пен 5:4)

Голи: 0:1 - 6 Жук, 1:1 - 12 Абакшин, 2:1 - 43 Лебідь, 2:2 - 44 Жук

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