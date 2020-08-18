Чемпіон UFC відмовився від титулу

Джерело - Еспрессо.

Чемпіон UFC у напівважкій вазі американець Джон Джонс вирішив відмовитися від титулу.

Про це спортсмен повідомив у twitter.

За словами чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) у напівважкій вазі (до 93 кг), він вирішив залишити титул вакантним.

"Щойно розмовляв телефоном з UFC. Сьогодні я офіційно підтверджую, що залишаю вакантним титул чемпіона у напівважкій вазі. Це був приголомшливий шлях. Дякую моїм суперникам, UFC і, найголовніше, фанатам", - сказав Джонс, який продовжить кар'єру в надважкій вазі.

33-річний Джон Джонс є одним із найкращих бійців у історії UFC. У змішаних єдиноборствах він виграв 26 боїв та зазнав 1 поразки.