СК Прометей проведе тренувальний збір у Туреччині

Волейболістки з Кам'янського планують зіграти на ньому 6 контрольних матчів

Одна із провідних жіночих волейбольних команд країни кам’янський СК Прометей з 23 по 30 серпня проведе свій навчально-тренувальний збір у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українки за тиждень мають зіграти в Туреччині шість контрольних матчів. Їх суперницями там стануть кілька місцевих команд, а також представники Італії та Румунії.

Після повернення в Україну СК "Прометей" продовжить підготовку до нового сезону у себе вдома, де 11 і 12 вересня проведе матчі першого туру української жіночої Суперліги з дебютантками чемпіонату командою Полтавчанка.

Раніше, Мельник знову обраний президентом Федерації волейболу України.