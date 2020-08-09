Джерело - Чемпіон.

Знамениту українську спортсменку, чотириразову Олімпійську чемпіонку з плавання Яну Клочкову пограбували 7 серпня, коли вона відзначала день народження.

Про це повідомив у Facebook її друг Тимофій Нагорний.