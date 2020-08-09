 Яну Клочкову пограбували в день народження | Плавання | Champion.com.ua
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Яну Клочкову пограбували в день народження

Сьогодні 15:20 1428 0
Яну Клочкову пограбували в день народження

Джерело - Чемпіон.

Знамениту українську спортсменку, чотириразову Олімпійську чемпіонку з плавання Яну Клочкову пограбували 7 серпня, коли вона відзначала день народження.

Про це повідомив у Facebook її друг Тимофій Нагорний.

"Шок! Друзі, на жаль, мені доводиться поділитися неприємною новиною. Героя України, чотирикратну олімпійську чемпіонку, рекордсменку світу Яну Клочкову обікрали в День народження. Вірю, правоохоронні органи знайдуть злодіїв. Сподіваюся, добрі люди допоможуть Яні", - написав він.

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