Джерело - Чемпіон.
Знамениту українську спортсменку, чотириразову Олімпійську чемпіонку з плавання Яну Клочкову пограбували 7 серпня, коли вона відзначала день народження.
Про це повідомив у Facebook її друг Тимофій Нагорний.
"Шок! Друзі, на жаль, мені доводиться поділитися неприємною новиною. Героя України, чотирикратну олімпійську чемпіонку, рекордсменку світу Яну Клочкову обікрали в День народження. Вірю, правоохоронні органи знайдуть злодіїв. Сподіваюся, добрі люди допоможуть Яні", - написав він.