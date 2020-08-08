Колишній чемпіон у двох вагових категоріях Конор Мак- Грегор, який завершив кар'єру, не турбує керівника UFC Дану Вайта.

Про це він розповів порталу TMZ Sports.

"Коли я зараз роблю різні речі і веду бізнес, то навіть не думаю про Конора. Він на пенсії, він не б'ється, тому я займаюся іншими бійцями. Якщо я цього не зроблю, то зобов'язаний буду виплатити їм гроші. Конор на пенсії. Ось якщо він сам скаже мені, що хоче битися, тоді ми будемо обговорювати варіанти", - сказав Уайт.