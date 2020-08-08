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UFC розірвав контракт з російським бійцем

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UFC припинив співпрацю з російським бійцем через неонацистське татуювання одного з секундантів Романа
UFC розірвав контракт з російським бійцем
#Богатов, #UFC

Джерело - ТАСС.

Російський легкоатлет UFC Роман Богатов припинив співпрацю з промоушеном.

Про це він розповів порталу ТАСС.

"Так, сьогодні прислали повідомлення, що розірвали контракт", - сказав Богатов.

Менеджер бійця Саят Абдрахманов заявив, що UFC розірвав контракт через те, що під час поєдинку проти Леонардо Сантоса UFC 251 Богатов наносив заборонені удари.

Раніше повідомлялося, що UFC припинив співпрацю з російським бійцем через неонацистське татуювання одного з секундантів Романа.

Нагадаємо, бій Хабіб - Гейджи повинен відбудутися на Бійцівському острові.

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