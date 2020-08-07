Продексім виграв Кубок Львівщини-2020

Господарі зазнали поразки у фіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 серпня, відбувся фінал ХІ традиційного турніру Кубок Львівщини-2020 з футзалу.

У вирішальному матчі турніру зустрічалися львівська Енергія та херсонський Продексім.

У середині матчу гості двічі забили. Господі швидко змогли відіграти один. Але на більше не спромоглися. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Продексіма.

Продексім став переможцем змагань, Енергія - срібним призером. Бронзовим призером турніру став Кардинал-Рівне. Четверте та п'яте місця відповідно посіли ІнБев та Сокіл. Найслабшою командою турніру став Фенікс.

Кубок Львівщини-2020

Фінал, 7 серпня

Енергія - Продексім 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Зварич, 0:2 - 22 Сорокін, 1:2 - 26 Когут

Раніше, фінал чотирьох Кубка України-2019/2020 відбудеться у Запоріжжі.