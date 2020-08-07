Продексім виграв Кубок Львівщини-2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 серпня, відбувся фінал ХІ традиційного турніру Кубок Львівщини-2020 з футзалу.
У вирішальному матчі турніру зустрічалися львівська Енергія та херсонський Продексім.
У середині матчу гості двічі забили. Господі швидко змогли відіграти один. Але на більше не спромоглися. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Продексіма.
Продексім став переможцем змагань, Енергія - срібним призером. Бронзовим призером турніру став Кардинал-Рівне. Четверте та п'яте місця відповідно посіли ІнБев та Сокіл. Найслабшою командою турніру став Фенікс.
Енергія - Продексім 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Зварич, 0:2 - 22 Сорокін, 1:2 - 26 Когут
Раніше, фінал чотирьох Кубка України-2019/2020 відбудеться у Запоріжжі.