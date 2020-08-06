Феттель підписав контракт з Астон Мартін

Контракт з командою підписав на три роки

Джерело - Чемпіон.

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель з 2021 року буде виступати за Астон Мартін.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Феттель підписав контракт з командою на три роки. Джерела зазначають, що зоряний німець отримає від Астон Мартін ту зарплату, на яку розраховував при переговорах з Феррарі.

В Астон Мартін Феттель замінить мексиканця Серхіо Переса, а його напарником буде Ленс Стролл.

У сезоні-2020 Себастьян Феттель після чотирьох гонок займає 13-е місце в особистому заліку. Пілот Феррарі жодного разу не фінішував у ТОП-5.

Раніше, Райкконен має намір завершити кар'єру.