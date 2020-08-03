Джерело - motorsich.com.
Запорізький Мотор вирушив до Німеччини, де продовжить підготовку до сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Команда вилетить в Гамбург, де візьме курс на Голленштедт.
Протягом 8 днів Мотор крім тренувань проведе три товариські матчі.
З собою в Німеччину наставник Мотора взяв 23 гравці. Не зміг поїхати тільки Геннадій Комок. Він зараз проходить реабілітацію і відновлюється після операції.
Нагадаємо, збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021.