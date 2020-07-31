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Мак-Грегор прийняв виклик Чимаєва

Сьогодні 15:10 1093 0
Ірландець готовий повернутися на ринг
Мак-Грегор прийняв виклик Чимаєва
#Чимаєв, #Мак-Грегор

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор готовий повернутися у MMA заради бою з Хамзатом Чимаєвим.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я приймаю виклик Чимаєва", - написав Мак-Грегор.

В останні дні Конора активно викликав на бій шведський боєць російського походження Хамзат Чимаєв. Він говорив, що в 2018-му навіть прилітав до Ірландії, щоб побити Мак-Грегор за образи Хабіба.

Також про готовність побитися з Конором заявив Тоні Фергюсон.

Раніше, Чимаєв переміг Маккі у першому раунді бою на турнірі UFC on ESPN 14.

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