Мак-Грегор прийняв виклик Чимаєва

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор готовий повернутися у MMA заради бою з Хамзатом Чимаєвим.
Про це заявив сам спортсмен.
"Я приймаю виклик Чимаєва", - написав Мак-Грегор.
I accept!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 30, 2020
В останні дні Конора активно викликав на бій шведський боєць російського походження Хамзат Чимаєв. Він говорив, що в 2018-му навіть прилітав до Ірландії, щоб побити Мак-Грегор за образи Хабіба.
Також про готовність побитися з Конором заявив Тоні Фергюсон.
Раніше, Чимаєв переміг Маккі у першому раунді бою на турнірі UFC on ESPN 14.