Хабіб готовий продовжити справу свого батька

Чемпіон UFC має намір здійснити плани Нурмагомедова-старшого

Чинний чемпіон UFC у легкому дивізіоні Хабіб Нурмагомедов буде продовжувати справу свого батька Абдулманап Нурмагомедова, який мав намір побудувати ряд спортивних об'єктів в Дагестані.

Про це заявив сам Хабіб.

"Хотів би всіх привітати і подякувати за шанобливе і довірливе ставлення до мого батька. У нього було дуже багато планів, я вважаю своїм обов'язком довести їх до кінця", - зазначив Хабіб.

Нагадаємо, Нурмагомедов-старший помер 3 липня в Москві у віці 57 років через ускладнення, які дав коронавірус.

Раніше, Нурмагомедов запропонував Гейджи битися з Мак-Грегором.