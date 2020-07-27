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Хабіб готовий продовжити справу свого батька

Сьогодні 13:51 503 0
Чемпіон UFC має намір здійснити плани Нурмагомедова-старшого
Хабіб готовий продовжити справу свого батька
#Хабіб

Джерело - russian.rt.com.

Чинний чемпіон UFC у легкому дивізіоні Хабіб Нурмагомедов буде продовжувати справу свого батька Абдулманап Нурмагомедова, який мав намір побудувати ряд спортивних об'єктів в Дагестані.

Про це заявив сам Хабіб.

"Хотів би всіх привітати і подякувати за шанобливе і довірливе ставлення до мого батька. У нього було дуже багато планів, я вважаю своїм обов'язком довести їх до кінця", - зазначив Хабіб.

Нагадаємо, Нурмагомедов-старший  помер 3 липня в Москві  у віці 57 років через ускладнення, які дав коронавірус.

Раніше, Нурмагомедов запропонував Гейджи битися з Мак-Грегором.

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