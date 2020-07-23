У Києві створять кіберспортивну арену

Готель Дніпро купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кіберспортивний проект.

Про це розповів сам Кохановський.

"Дніпро - це один з ключових інфраструктурних проектів в рамках розвитку кіберспорту в Україні. Наша мета - зробити Київ Меккою світового кіберспорту, а Україну наблизити за рівнем до Південної Кореї і США.

За 5 років ми плануємо змінити вигляд вітчизняного кіберспорту. Розвивати інфраструктуру почали з Дніпра. І вже найближчим часом приступимо до реалізації проекту по створенню багатофункціональної кіберспортівної арени в центрі Києва, у якій не буде аналогів в Україні. Це наш основний проект, завдяки якому ми зможемо проводити івенти міжнародного рівня. При цьому не тільки кіберспортивні, а й музичні, а також спортивні. Наступний крок - відкриття двадцяти суперсучасних ігрових центрів в найбільших містах України. Крім того, в рамках стратегії ми відкриємо Академію кіберспорту, запустимо чемпіонат України, Кубок України, а також шкільні і студентські ліги. Не залишиться без уваги і освіта - кафедри кіберспорту будуть запущені в провідних вузах країни.

Детальна стратегія розвитку кіберспорту України буде представлена ​​на початку вересня 2020 на рамках презентації Української професійної кіберспортивної асоціації, яка об'єднає ключових гравців ринку, відомих всьому світу.

Чесно кажучи, ми не збиралися будувати або купувати готель. Але після анонсу аукціону Дніпра зрозуміли: цей об'єкт є унікальним і ідеально доповнює нашу екосистему. Тому зараз плануємо зробити перший в світі Esports Ready Hotel. Він буде включати в себе унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращу в світі players lounge", - розповів Кохановський.