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В Україні планують створити Супербол Юніор

Сьогодні 15:44 294 0
В Україні планують створити Супербол Юніор

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 17 липня, на столичній Гідропарк Арені почали тестувати формат організованого футболу 6х6 серед дитячо-юнацьких команд Києва. Проведено 2 матчі серед команд юнаків 2005/2006 Арсенал-Чемпіон і 2008 року народження Чемпіон-Карат.

Генеральний менеджер масового футболу Києва Сергій Харченко прокоментував підсумки:

"Є перші важливі висновки. Це цікаво тренерам. Це потрібно дітям і батькам. І це стратегічна підтримка розвитку проекту "Супербол - чемпіонату України з футболу 6х6".

Багато випускників ДЮФШ разом з батьками приймуть життєві рішення не бути профі футболістами. Вони підуть учитися до вищих навчальних закладів на юристів, лікарів, будівельників і т.д.. але футбол залишать на все життя як хобі і пристрасть. І грати ці хлопці будуть в масовому футболі, в тому числі і в командах Суперболу!

І ще цікавий факт: в середньому в команді дитячо-юнацького футболу десь 25 чоловік. З них тільки 15 дітей системно потрапляють до складу і мають ігрову практику. Тому чемпіонат Києва з футболу 6х6 серед ДЮФК якраз може і вирішити зайнятість всіх дітей в організованому футболі.

Ми маємо намір це робити системно! І так само солідно антуражно як і для дорослих команд. Тому "Супербол-Юніору" бути. На початок осені готуємо перший чемпіонат, за умови звичайно оптимістичного сценарію розвитку боротьби влади з пандемією.

Запрошуємо тренерів ДЮФК до співпраці. Перший сезон тестуємо Київ. Проведемо чемпіонат 2020/21. Якщо все вийде, можливо будемо звертатися в УАФ і для всеукраїнського рівня".

Павло Добрянський

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