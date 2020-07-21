Корм'є не вірить у повернення Нурмагомедова у 2020 році

Хабібу потрібен час, щоб пережити смерть батька.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не повернеться в октагон у цьому році.

Про це розповів колишній чемпіон UFC у напівважкій і важкій вагових категоріях Данієль Корм'є.

"Я не думаю, що Хабіб буде битися в цьому році. Думаю, йому буде потрібно дуже багато сил, щоб взагалі коли-небудь повернутися. Знаю, що для нього означав батько, вони займалися спільною справою.

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Я розумію, чому Дана Вайт сказав Хабіб, що дасть йому стільки часу, скільки потрібно. Він теж розуміє, які були відносини у Хабіба з батьком і що для нього означає ця втрата ", - заявив Корм'є.

Нагадаємо, батька Хабіба поховали в рідному селі.