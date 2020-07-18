Золотий призер зимових Олімпійських ігор-2018 Олександр Абраменко пояснив спільну фотографію з росіянином Іллею Буровим.

Про це розповів сам спортсмен.

"Саме, що мене зачепило, - це те, як почали обговорювати нашу фотографію. З російським спортсменом Іллею Буровим, хоча ми - друзі, ми дружимо з дитинства. Це не так, що приїхали на змагання: "Ти - ворог, ти - суперник, ти - ще хтось".

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Насправді, у нас в акробатиці все дуже дружні хлопці, тому що все прекрасно розуміють, що фрістайл - небезпечний вид спорту, травматичний. Ніхто не може навіть подумати побажати комусь якоїсь шкоди.

Тим більше, що спортсмени доходять до топового рівня за довгий час. Всі хлопці, з якими ми виступаємо, ми їх знаємо з дитинства.

Людина, яка бачить цю фотографію, у нього виникають різні думки, тому що він не знає багато чого. Тут навіть обговорювати нічого, крім того, що мені не сподобалося, але це таке", - розповів Абраменко.