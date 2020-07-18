Російська фігуристка вчинила самогубство

Джерело - tass.
Колишня російська фігуристка Катерина Александровська знайдена мертвою, правоохоронці підозрюють самогубство.
Про це повідомляє Тасс.
"Тіло 20-річної Олександрівської було виявлено біля будинку. Попередня причина загибелі – самогубство", - йдеться в повідомленні.
Джерело повідомляє, що Александровська залишила передсмертну записку зі словом "люблю". Раніше вона вже намагалася накласти на себе руки після перенесеної травми.
Протягом останніх років Олександрівська, яка народилася в Москві, виступала під прапором Австралії.
Нагадаємо, чемпіон України покінчив життя самогубством.