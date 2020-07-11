Вайт: Ми не чіпаємо Хабіба, йому потрібен час

Джерело - isport.ua.
Глава UFC Дана Вайт поки не буде турбувати чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, оскільки у нього недавно помер батько.
Про це розповів сам функціонер.
"Смерть Абдулманапа Нурмагомедова - це велика трагедія, ми шкодуємо про це. Знаю, як сильно Хабіб любив свого батька, вони були близькі.
Ми дамо йому час, щоб він зміг оплакати смерть батька і зробити все, що необхідно. Ми просто залишимо Нурмагомедова в спокої, не будемо його чіпати. Йому потрібен час, щоб упорядкувати думки і зрозуміти, що він буде робити далі ", - сказав Вайт.