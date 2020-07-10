 Анонс 4-го туру КАПФ. Розв’язка відбору все ближче і ближче! | Інше | Champion.com.ua
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Анонс 4-го туру КАПФ. Розв’язка відбору все ближче і ближче!

Вчора 22:03 973 0
Анонс 4-го туру КАПФ. Розв’язка відбору все ближче і ближче!

Джерело - Чемпіон.

14 матчів – це багато чи мало? Це питання все ж таки риторичне, але ми точно можемо вас запевнити, що тур буде максимально цікавим.

VPK-Fiteat, який ми розхвалювали в попередніх турах, доведеться зіграти про одного з лідерів своєї групи Check Point, колективу, який виграв всі матчі і забив 24 голи, тобто в середньому по вісім за матч. Про Віталія Рахно і його вісім голів в сезоні забувати не можна, більше того, потрібно зіграти з цим виконавцем настільки щільно, наскільки це можливо.

Далі по курсу – Вища Ліга. Сервіт, який виграв обидва свої матчі, проекзаменує VIT, який, нажаль, через вилучення у минулому турі, втратив Ярослава Войтка і Олександра Таразевича. VIT цілком міг здобувати перемогу в минулому турі в матчі проти NC Beachsoccer, але виграючи 3:0, поступився 4:6. Сервіт, в свою чергу, переграв Альтернативу 2:0 і, схоже, налаштований здобути третю перемогу поспіль.

Вищезгадана нами Альтернатива зіграє проти єдиної команди Вищої Ліги, яка ще не встигла набрати жодного балу – Artur Music. "Музиканти" поступилися VIT і Beachsoccer, тому точно захоче перевати цю неприємну тенденцію, аби зберігти шанси в боротьбі за медалі.

Sensum в минулу суботу зібрав супер оптимальний склад, перегравши MAXteam з рахунком 7:6, а Максим Коробка зробив усе, аби організатори запідозрили його у вживанні допінгу, адже Максим оформив покер (Оліщук, до речі, забив тричі). Їх опоненти – Дачники, програли усі три своїх матчі, але в кожному з них давали бій супернику, забиваючи в середньому по чотири голи за матч. Враховуючи ці фактори, прогнозуємо вкрай результативну гру з, як мінімум, шістьма забитими голами.

NC Beachsoccer – Євроформат зробив, мабуть, більше двох десятків ударів в напрямку воріт Domino’s в минулому турі, але забив всього раз, поступившись з рахунком 1:7. Цього разу суперник ще більш небезпечний. Метробуд поступився в минулому турі (після двох перемог з рахунком 15:4) Rezult ­ 3:4. Олександр Зубенко (Який вже забив 9) і компанія зроблять усе, аби реабілітуватися за ту поразку, а ось NC Beachsoccer – Євроформат щось потрібно робити з реалізацією власних моментів, бо може бути біда…

Наймолодший колектив нашого турніру АіФ.ua зіграє проти Lifecell. АіФ.ua пропустив 25 голів в трьох матчах, але середній вік команди, якщо не брати ветеранів, ледь досягає 19-20 років. Досвіду хлопцям бракує, тому "жовто-сині" точно будуть фаворитами звітного матчу (хоча так само програли три матчі), адже у їх активі більше зрілих виконавців. До того ж, на тижні президент цього колективу святкував День Народження, тому є прекрасна нагода зробити йому подарунок.

Андрій Сусло і його МФА, якщо продемонструє таку ж гру, як в матчі проти Kyiv United в першому таймі (хлопці програли 2:3, але видали чумову гру), то колективу BudmonsteR буде непереливки. Головне не зіграти проти "монстрів" так, як було на початку другого тайму минулого туру, в якому за півтори хвилини МФА отримав три голи у власні ворота. Підопічні Ільдара Макаєва, до речі, здобули свою першу чисту перемогу, перегравши ЧША. Особливу увагу гравці МФА повинні приділити Заворотному, адже Ярослав б’є з будь-якої позиції і можливості. А головне робить це блискуче (дубль в попередньому турі).

Що стосується матчів неділі…

VIT-2 вже два тури поспіль постачає бомбардирів в збірну найкращих гравців туру. Спочатку це був Марійко, який забив чотири "монстрам", а потім Вангородський, який оформив хет-трик у минулому турі. Якщо ці два гравці увімкнуться проти "столичних", цьому колективу буде дуже непросто.  Інше питання, що прямо зараз у складі "киян" виступає один з найкращих бомбардирів турніру Шовкошитний (8 результативних ударів), який в попередньому турі оформив пента-трик.

Непробиваємий Павельчук (просто перегляньте гру проти NC-Beachsoccer – Євроформат) і його Domino’s буде намагатися здобути третю перемогу у відбірковому раунді. Union-Dynamika, в свою чергу, ще не встиг розжитися заліковими балами, пропустивши в трьох матчах 23 голи. Цікаво, що у цього колективу одразу чотири гравці забили по два голи, а Сергій Магула наразі є найкращим бомбардиром команди з трьома результативними ударами. Аби ви розуміли, у Domino’s стільки ж забили Дорохов і Мотринчук, а Пухта записав на свій рахунок шість голів.

Rezult може виграти третій матч поспіль! Нагадаємо, що команда Юрія Акуленка дещо сенсаційно, але максимально заслужено здолала Метробуд в минулому турі, а тепер на них очікує 2-Т. Команда, мабуть, ще більш серйозна, яка до того ж, виграла свої останні два матчі з рахунком 7:2. Лише впевнена гра у захисті може зупинити команду Віталія Мельника.

АБіП – Viatec, мабуть, найбільш цікавий матч у неділю. Viatec є однією з найбільш результативних команд сезону (23 голи) і виграв усі свої матчі в групі. Дует Корольчук – Гаврилюк вже забив у цьому сезоні 9 голів на двох, але у АБіП також є своя вбивча пара: Миколюк – Білик, які також настріляли 9 результативних ударів. Обидві команди пропустили по 11 голів… Ведемо до того, що очікуємо максимально рівну і непередбачувану гру!

MAXteam пропустив найбільше серед усіх команд в турнірі – 25 голів. А тут, до того ж, суперник, який будує свою гру саме через атакуючий футбол, FC Dynamika. Підопічні Костянтина Корбута виграли усі свої матчі, але в кожному синхронно пропускали по три голи. Також зазначимо, що у звітному сезоні у складі "динамічних" вже забили 11 різних гравців, тобто очікувати небезпеки футболістам MAXteam можна майже від кожного опонента. Невже буде четверта поразка поспіль?

Unreal-Atrix перервав серію з двох поразок поспіль, максимально впевнено перегравши АіФ.ua з рахунком 6:1. Головною ударною силою цього колективу після трьох турів є Бавзенюк і Лісовий, які на двох забили 7 голів. Рівно стільки, скільки забиває Griffin-2 в середньому за один матч. У складі цієї команди наразі найяскравішим гравцем, безумовно, є Андрій Цілик, який забив 5 голів, більшість з яких виглядають дуже ефектно. Підопічні Євгена Варениці апріорі фаворити, адже вони виграли три матчі поспіль, а представляти зайвий раз гравців цього колективу точно не потрібно.

BSC Aramis і ЧШ-Академіка опинилися в синонімічній ситуації перед звітним туром, адже, по-перше, програли в минулий ігровий вікед, а по-друге, втратили своїх лідерів, своїх головних натхненників. У ЧША цю гру через перебір жовтих карток пропустить Олександр Шуфрич, а у BSC Aramis обидва Шимони – Балаж і Шандор. Не має сумнівів, що ці гравці будуть підтримувати свої команди на трибуні, але без них ця гра точно втратить сою емоційність…

Пресс-служба КАПФ

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