Мак-Грегор можливо повернеться в UFC у 2021 році

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор може повернутися в октагон у наступному році.

Про це розповів президент промоушена Дейна Вайт.

"Немає ніяких сумнівів, що Конор Мак-Грегор це один з кращих бійців світу. Що зараз з ним відбувається? Те ж, що і з усіма професійними бійцями, коли вони стають надзвичайно багатими. Конор Мак-Грегор багатий. Він вибирає, що йому тепер робити?

Зараз він на такому етапі кар'єри, коли у нього залишилося кілька боїв. Звичайно, наразі він зупинив кар'єру. Але я б не був здивований, якби він в наступному році захотів бою з будь-ким після того, як всі ці різні бої відбудуться", - розповів Вайт.