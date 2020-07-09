 Мак-Грегор можливо повернеться в UFC у 2021 році | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо переграло Ворсклу в серії пенальті у фіналі Кубка України
Сьогодні 00:15 2665
Завтра відбудеться жеребкування останніх раундів єврокубків
Сьогодні 16:55 223
Арум назвав нову дату бою Ломаченко - Лопес
Сьогодні 16:10 490
Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи
Сьогодні 12:53 9300 3
Карпати виключили з УПЛ
Сьогодні 12:03 864
Динамо Київ - Ворскла Полтава: огляд матчу
Сьогодні 10:23 547
Динамо наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв
Сьогодні 09:44 8491 1
Максимов: Побоялися випускати Ісенка
Сьогодні 08:41 2174
Динамо Київ - Ворскла Полтава: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:51 5664
Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті
Сьогодні 00:50 2400 1
Блоги
Терлюга потужним ударом збила пляшку з голови одеського ресторатора
Терлюга потужним ударом збила пляшку з голови одеського ресторатора Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:33 331
Динамо не заслужило Кубок України - ТаТоТаке
Динамо не заслужило Кубок України - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:37 635
Динамо вдванадцяте стало володарем Кубку України. Церемонія нагородження
Динамо вдванадцяте стало володарем Кубку України. Церемонія нагородження Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:50 654
14 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою
14 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:47 1175 1
Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті
Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:50 2395 1
Вербич зрівнює рахунок у фіналі Кубку України
Вербич зрівнює рахунок у фіналі Кубку України Андрій Твердохліб
Вчора 22:15 714
Ворскла відкрила рахунок у фіналі Кубку України після жахливої помилки Сидорчука
Ворскла відкрила рахунок у фіналі Кубку України після жахливої помилки Сидорчука Андрій Твердохліб
Вчора 22:10 579
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 18:49 943
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 659
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України Valeriy Ruchka
Вчора 14:20 993
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту Valeriy Ruchka
Вчора 10:25 1309
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
07.07.2020 22:34 804
Син Кличка виріс до 205 см. Він більший за Володимира і Віталія
Син Кличка виріс до 205 см. Він більший за Володимира і Віталія Valeriy Ruchka
07.07.2020 20:24 19615 4
Усі дії Зінченка у матчі проти Саутгемптона
Усі дії Зінченка у матчі проти Саутгемптона Valeriy Ruchka
07.07.2020 14:47 558
ТОП-5 найкращих голів 14 туру чемпіонату України серед команд Суперболу
ТОП-5 найкращих голів 14 туру чемпіонату України серед команд Суперболу Valeriy Ruchka
07.07.2020 11:20 388
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Формула 1 Стало відомо, скільки заробить Алонсо в Рено 11
17:10 Футбол Ребров опинився за межами ТОП-20 форвардів Тоттенгему 233
16:55 Футбол Завтра відбудеться жеребкування останніх раундів єврокубків 223
16:40 Баскетбол БК Хімік підпише форварда збірної України 178
16:25 Футбол Президент клубу Другої ліги: Без підтримки обласної влади ми припинимо існування 263
16:10 Бокс Арум назвав нову дату бою Ломаченко - Лопес 490
15:55 Футбол ФК Метал виступатиме в Другій лізі 817
15:42 Футбол Павелко відреагував на суддівство Монзуль 436
15:28 Футбол Чемпіон світу хоче покинути Динамо 1035
15:12 Футбол Пеллегріні очолив Бетіс 392
14:59 ММА Мак-Грегор можливо повернеться в UFC у 2021 році 381
14:43 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком встановив неймовірний рекорд в АПЛ 860
14:26 Футбол Пиварич отримав двоматчеву дискваліфікацію 1162
14:14 Футбол Вест Гем - Бернлі 0:1. Огляд матчу 590
13:56 Футбол Красніков назвав причини створення ФК Метал 1440
13:49 ММА UFC і Parimatch продовжили співпрацю до 2021 року 414
13:42 Футбол Худжамов: Ісенко не допоміг би Ворсклі 713
13:25 Футбол УАФ відкрила справу проти Смалійчука 1106 1
13:13 Футбол Барселона – Еспаньйол 1:0. Огляд матчу 682
12:53 Біатлон Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи 9300 3
12:41 Хокей. УХЛ УХЛ планує збільшити кількість команд 1128
12:33 Блог Терлюга потужним ударом збила пляшку з голови одеського ресторатора 331
12:24 Футбол Сидорчук: Динамо не хватає впевненості у своїх силах 693 1
12:03 Футбол Карпати виключили з УПЛ 864
11:51 Футбол Екстренер Шахтаря працевлаштувався в Спортінгу 1073

Мак-Грегор можливо повернеться в UFC у 2021 році

Сьогодні 14:59 381 0
Дейна Вайт прокоментував майбутнє Мак-Грегора в UFC
Мак-Грегор можливо повернеться в UFC у 2021 році
#Мак-Грегор

Джерело - xsport.ua.

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор може повернутися в октагон у наступному році.

Про це розповів президент промоушена Дейна Вайт.

"Немає ніяких сумнівів, що Конор Мак-Грегор це один з кращих бійців світу. Що зараз з ним відбувається? Те ж, що і з усіма професійними бійцями, коли вони стають надзвичайно багатими. Конор Мак-Грегор багатий. Він вибирає, що йому тепер робити?

Зараз він на такому етапі кар'єри, коли у нього залишилося кілька боїв. Звичайно, наразі він зупинив кар'єру. Але я б не був здивований, якби він в наступному році захотів бою з будь-ким після того, як всі ці різні бої відбудуться", - розповів Вайт.

Нагадаємо, Мак-Грегор висловив співчуття Нурмагомедову в зв'язку зі смертю батька.

Коментарі ()