Кіберспорт — емоції, майбутнє і маркетинг

Джерело - Чемпіон.

В рамках освітньої платформи PM Education відбулася ювілейна зустріч Sports Talk Club, організована Parimatch.

Експерти обговорили актуальну тему кіберспорту. Порівняли віртуальний світ з класичним спортом, навели приклади їх колаборації та проаналізували, яке майбутнє чекає кіберспорт і що він вже сьогодні може дати живим змагань. Учасники дискусії відзначили, що конкуренція між обома індустріями хоч і існує, але набагато більше успіху вони можуть домогтися, якщо будуть активно співпрацювати.

"Радий вітати усіх від імені бренду Parimatch. Це вже наша п'ята зустріч. І за цей час вже понад п'ять тисяч осіб взяли участь в освітньому проекті, який присвячений розвитку спортивного маркетингу. Зараз тема нашої зустрічі — кіберспорт який став невід'ємною частиною життя мільйонів людей, особливо молоді. За цим майбутнє. У кіберспорту є свої переваги та свій унікальний досвід. І дуже важливо зрозуміти, як віртуальний світ може бути корисним для розвитку традиційного спорту", - виступив з вітальним словом представник Parimatch Вадим Місюра.

Один з провідних експертів кіберспортивної індустрії, Head of Esports Parimatch Степан Шульга, розповів, що собою становить сьогодні кіберспорт, в чому його перевага і що у нього спільного з живим спортом:

"Кіберспорт об'єднує величезну кількість молодих людей. Коронавірус показав, що все повинно бути в онлайні: продаж, маркетинг, спорт ... Кіберспорт, це перш за все емоції, а не комп'ютерні ігри. Всього 5-6 ігор з десятків тисяч входять в кіберспорт. Подивіться на сучасну молодь, багатьох з них навіть не цікавить, які дисципліни представлені в Олімпійських Іграх. Їх цікавить те, що поруч з ними, а це — комп'ютер". Класичному спорту потрібно зрозуміти, що молода аудиторія грає в ігри. І вибудовувати свою роботу виходячи з цього фактора, перегляньте своє ставлення до SMM, найміть хороших фахівців на цю посаду, проведіть аналіз, хто з ваших спортсменів вже грає. Не можна провести один раз якийсь турнір під час карантину, ніде його не показувати, не пропіарити та думати, що "ну тепер-то наш клуб в кіберспорті".

Паралельно Степан Шульга поглядав на свою трансляцію у твічі та іноді зачитував коментарі глядачів, які з ходу відчули атмосферу зустрічі. "Війнуло нафталіном" - так відреагував один з користувачів на спогад про те, що колись всі користувалися стаціонарними телефонами з дисковим набором номера. Або "Скиньте потім відос, покажу Баті, щоб він в курсі був", це вже був коментар про відео про правила CS: GO.

Також Степан Шульга навів приклад того, як французький ПСЖ збільшив впізнаваність свого бренду в Китаї на 20% завдяки кіберспорту. Футбольний клуб став партнером китайської кіберспортивної організації LGD Gaming по Dota 2. Команда PSG.LGD домоглася миттєвого успіху, вигравши два престижних турніри. Тепер в Китаї мерч з лого ПСЖ користується завидною популярністю навіть у людей, які не цікавляться футболом.

Владислав Шовковський, президент Української асоціації електронного футболу, пояснив, які саме є відмінності між кіберспортивиними іграми та симуляторами і як вони залежать від живого спорту.

"Іноді звучить думка, що спортивні симулятори та кіберспорт — це одне і те ж, але це не так. Поясню на прикладі Dota 2 і FIFA. Dota 2 є безкоштовною, лише виходять оновлення, які змінюють механіку. При цьому можна грати на комп'ютері або ноутбуці. FIFA ж платна, можна формувати команди з колишніх і чинних футболістів. Також для гри в FIFA використовуються консолі PlayStation і Xbox. FIFA залежна від живого футболу, зникне він, зникне і кіберфутбол".

Денис "Phoenix" Євтушик, найкращий гравець України в FIFA за версією fifa.gg, доповнив Владислава Шовковського і розкрив тему як безпосередній учасник змагань:

"У FIFA свій вектор розвитку, вона залежить від футболу в цілому. Кіберфутбол не заміна футболу. Хоча вони конкурують. У футбол багато хто боїться або соромляться грати, але за комп'ютером вся невпевненість пропадає. Є своя відмінність і для глядача. Матч в кіберфутболі триває 15 хвилин, але при цьому гра цікавіша, гостріша, з пресингом і гольовими моментами. Такого в класичному футболі не буде. А ще можна побачити в грі легендарних футболістів всіх поколінь".

На завершення зустрічі учасники відзначили, що хоч кіберспорт і класичний спорт розвиваються паралельно, їм є що один в одного запозичити. І тому співпраця та обмін досвідом може дати обом індустріях серйозний поштовх до розвитку.

Посилання на трансляцію: https://youtu.be/HJ-OkgyyCFI