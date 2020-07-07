Фахівця представлено команді

Головним тренером херсонської команди Продексім призначено бразильського фахівця Андре Броканело.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

Сьогодні відбулися командні збори МФК Продексім, під час яких херсонському клубу було офіційно представлено нового наставника.

З 2006 року Андре Броканело тренував дитячі та юнацькі команди в іспанському місті Картахена. З 2017 року обіймав посади асистента головного тренера і тренера воротарів у Джимбі Картахена, а з 2018 по 2019 роки працював з цим клубом вже в якості головного тренера.

Також нагадаємо, що нещодавно херсонський клуб повідомив про те, що Хаві Родрігес не очолить команду на початку сезону 2020/2021 як це було заплановано раніше.