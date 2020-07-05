Відомий блогер і кіберспортсмен скоїв самогубство

Блогер і колишній кіберспортсмен Байрон Reckful Бернстайн наклав на себе руки.

Reckful страждав від біполярного розладу особистості. Один з його братів з таким же діагнозом наклав на себе руки.

За кілька годин до суїциду Reckful залишив кілька неоднозначних постів в твіттері. Він зробив пропозицію Ребеці Beccі Чо, з якою раніше зустрічався. Його останній запис у соцмережі: "Будь ласка, знайте, що безумець не контролює свої дії".

Reckful був 31 рік. До кар'єри блогера він професійно грав в World of Warcraft і Hearthstone. У його каналу на Twitch понад 926 тис. підписників.