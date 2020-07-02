 Гамільтон запросив у Мерседеса космічну зарплату | Формула 1 | Champion.com.ua
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Гамільтон запросив у Мерседеса космічну зарплату

Сьогодні 20:40 94 0
У британського пілота хороший апетит
Гамільтон запросив у Мерседеса космічну зарплату
#Гамільтон, #Мерседес

Джерело - Чемпіон.

Льюїс Гамільтон з Мерседесом за новим контрактом хоче отримувати 50 мільйонів доларів на рік. 

Про це повідомляє Daily Mail.

Чинна угода британця закінчується після закінчення сезону 2020 року.

За умовами поточного договору пілот щорічно збільшує свої статки на 45 мільйонів в американській валюті.

На цей час невідомо, чи готове керівництво Мерседеса в умовах кризи піти на умови Хемілтона.

Льюїс Гамільтон з Мерседесом виграв 5 з 6 останніх сезонів у Формулі-1. Всього на рахунку британця 6 титулів.

Раніше, Гамільтон став найбагатшим спортсменом Великої Британії.

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