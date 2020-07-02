Ковінгтон: Відправлю Масвідаля прямо в морг

Колишній претендент на титул чемпіона UFC в напівсередній вазі Колбі Ковінгтон попросив керівництво промоушена організувати йому бій з Хорхе Масвідалом.

Про це заявив сам боєць.

"Знаю, що у Дани Уайта зараз конфлікт з цим Вуличним Іудою Масвідалом. Гей, Дана, ти знаєш, до кого звернутися. Я швидко покінчу з ним, відправлю цього хлопця прямо в морг. Після зустрічі зі мною Масвідаль більше ніколи не буде битися.

У нього є титул "Самого Небезпечного Ублюдка", але це не справжній пояс, а всього лише приз за участь. Масвідалом - жалюгідний і боягузливий. Проблема не в грошах, а в тому, що він боїться", - сказав Ковінгтон.