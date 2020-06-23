Чемпіонат світу з карате перенесли на 2021 рік

Чемпіонат світу відбудеться у Дубаї

Чемпіонат світу з карате в Дубаї (ОАЕ), який мав пройти 17-22 листопада 2020 року, перенесений на рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Inside The Games.

Рішення було прийнято на засіданні виконкому Всесвітньої федерації карате (WKF). Перенесення змагань стало підсумком інтенсивних консультацій з організаторами та місцевою владою ОАЕ.

"Це було непросте рішення, але подія такого масштабу, як наш чемпіонат світу, не могла пройти, як заплановано, без достатніх гарантій в силу поточних обставин", - розповів президент WKF Антоніо Еспіноса.

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