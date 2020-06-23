 Чемпіонат світу з карате перенесли на 2021 рік | Боротьба | Champion.com.ua
Мій профіль
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф
Сьогодні 19:29 854 2
Франков: Не розумію, в чому претензії до Бойка?
Сьогодні 15:10 984 1
Гірн закликав Усика не боксувати з Вайтом
Сьогодні 13:51 2758
Франков: Правила футболу не містять обмежень за кількістю пенальті
Сьогодні 09:55 1188 1
Гірн: Усик може побитися з Джошуа навесні
Сьогодні 08:55 1693
Шахтар цікавиться півзахисником бразильського Палмейраса
Сьогодні 08:08 910
Музичук: Я змушена грати у Росії
Вчора 22:14 5040 3
Динамо - Колос 2:1. Відео голів
Вчора 21:59 1541
Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ
Вчора 21:28 1601
Аталанта викупила контракт Пашалича
Вчора 18:59 1173
Блоги
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство Valeriy Ruchka
21.06.2020 10:58 1567 2
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
21.06.2020 09:52 2927
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
20.06.2020 21:46 1360 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
20.06.2020 20:19 2443
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
20.06.2020 17:24 2010
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:36 Футбол Ярмоленко матч проти Тоттенгема розпочне у запасі 141
21:31 Футбол Бундесліга підписала контракт на понад 4 млрд євро 168
21:15 Футбол Ексгравець Дніпра може перейти у Зеніт 321
20:55 Футбол Скрипник: У нас половиною команди цікавляться інші клуби 331
20:40 Футбол Прометей запропонував 100 тис гривень за гімн клуба 560
20:23 Єдиноборства У Рівному підпалили автомобіль чемпіона світу з кікбоксингу 809
20:04 RunNews МОЗ надав дивну відповідь про смерть спортсменки під час ультрамарафону 663
19:38 Футбол Скрипник: У нас арбітри VAR роблять одні й ті ж помилки 720
19:29 Блог Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 854 2
19:18 Боротьба Чемпіонат світу з карате перенесли на 2021 рік 775
19:14 Блог Міжнародний Олімпійський день. Перші тріумфи українців 232
19:01 Блог Перші кроки у футболі Владислава Супряги 214
18:58 Футбол У Волині виявили два випадки коронавірусу 918
18:46 Футбол Мелікян знайшов собі новий клуб 1106
18:32 Футбол Аматорський чемпіонат України відновиться 27 червня 877
18:18 Футбол Агуеро прооперують у Барселоні 1049
17:58 Футбол Філіппов: Хочу бути потрібним збірній України 1197
17:47 Футбол Буяльський: Не розумію, чому уболівальників не пускають на трибуни 1137
17:32 Футбол Манчестер Юнайтед хоче перехопити Вілліана 1231
17:17 Футбол Зубков відреагував на інтерес Фенербахче 1182
16:58 Футбол Де Пена: Арбітр був зобов’язаний призначити пенальті 1729
16:44 Футбол ПФЛ перенесла три матчі Першої ліги 1694
16:29 Футбол Тренер Шахтаря перейде у Спортінг 2032
16:12 Футбол Матч Руху перенесли через спалах коронавірусу 1595
15:55 Баскетбол Лідер Портленда відмовився відновлювати сезон 1368

Чемпіонат світу з карате перенесли на 2021 рік

Сьогодні 19:18 775 0
Чемпіонат світу відбудеться у Дубаї
Чемпіонат світу з карате перенесли на 2021 рік
#карате

Джерело - ukrinform.ua.

Чемпіонат світу з карате в Дубаї (ОАЕ), який мав пройти 17-22 листопада 2020 року, перенесений на рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Inside The Games.

Рішення було прийнято на засіданні виконкому Всесвітньої федерації карате (WKF). Перенесення змагань стало підсумком інтенсивних консультацій з організаторами та місцевою владою ОАЕ.

"Це було непросте рішення, але подія такого масштабу, як наш чемпіонат світу, не могла пройти, як заплановано, без достатніх гарантій в силу поточних обставин", - розповів президент WKF Антоніо Еспіноса.

Нагадаємо, Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів.

Коментарі ()