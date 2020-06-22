 Музичук: Я змушена грати у Росії | Шахи | Champion.com.ua
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Музичук: Я змушена грати у Росії

Сьогодні 22:14 573 0
Анна Музичук прокоментувала турніри у Росії
Музичук: Я змушена грати у Росії
#Музичук

Джерело - tribuna.com.

Українська шахістка Анна Музичук вказала причини участі в іграх у Росії.

Про це розповіла сама шахістка.

"Чому ФІДЕ іноді проводить змагання в країнах, де є проблеми з демократією - Саудівської Аравії, Ірані, Росії? В Ірані і Саудівській Аравії провели тільки по одному великого турніру. Що стосується Росії, то там проводяться змагання найвищого рівня. Важко змінити цю ситуацію.

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Президент ФІДЕ - росіянин, а в Росії на державному рівні дуже велика підтримка шахів, туди вливають купу грошей.

У мене просто немає вибору. Я повинна їздити в Росію на офіційні змагання. Якщо я не беру участь в основних змаганнях, то просто потрібно закінчувати кар'єру", - відзначила Музичук.

Нагадаємо, сестри Музичук залишились у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ.

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