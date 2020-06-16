У Франції загинула 16-річна чемпіонка світу

Джерело - Еспресо.
У Франції загинула 16-річна чемпіона світу зі скелелазіння серед юніорів Люсі Дауді.
Про це повідомляє Reuters.
Спортсменка розбилася внаслідок падіння з висоти 150 м, послизнувшись під час огляду скель.
Дауді - чинна чемпіонка світу серед юніорів з боулдерінгу - виду скелелазіння, який в наступному році включено в програму Олімпійських ігор в Токіо.
"Це неймовірно сумно, що скелелазіння втратило одного зі спортсменів. Люсі була молодою спортсменкою збірної Франції, яка подавала великі надії. Уже в 16 років у неї було велике майбутнє. Вся федерація сумує", - йдеться в заяві федерації.
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