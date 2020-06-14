 Боєць UFC розстріляв вісім осіб у США | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Знайшли спортсменку, яка зникла на змаганнях з ультратрейлу
Сьогодні 08:15 1591
Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 08:00 1004
Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ
Вчора 21:22 1381
Скрипник: Зоря не змогла втримати удар
Вчора 21:12 1637
Під час змагань зникла українська ультрамарафонка. Є підозра про викрадення
Вчора 21:08 2237
Михайличенко: Заміни зробили свій внесок у гру
Вчора 20:52 1552
Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ
Вчора 19:21 11330 15
У Шахтарі підтвердили травму Ісмаїлі: Захисник вибув на шість місяців
Вчора 17:40 721
Формула-1 оголосила про скасування гонок в Баку, Сінгапурі та Японії
Вчора 15:25 774
Франков: Павелко просуває проект, який прийде на зміну УПЛ та ПФЛ
Вчора 14:42 1027
Блоги
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:32 350
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:39 248
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:30 3816
Циганков повернувся! Ефектний штрафний у виконанні вінгера Динамо
Циганков повернувся! Ефектний штрафний у виконанні вінгера Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 20:14 781
Фантастичний сейв Луніна у матчі проти Понферрадіни
Фантастичний сейв Луніна у матчі проти Понферрадіни Valeriy Ruchka
Вчора 14:33 4031
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:50 Футбол Стали відомі подробиці травми Сидорчука 449
11:38 Футбол Франков гравцям Зорі: Вам не соромно? Ви ж своїх колег буквально знищували 650
11:32 Блог Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду 351
11:14 Футбол Леганес – Вальядолід 1:2. Огляд матчу 307
11:05 ММА Боєць UFC розстріляв вісім осіб у США 334
10:46 Футбол Саленко: Пора вже закінчувати цю нісенітницю між Україною і Росією 809 1
10:39 Блог Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею 250
10:30 Блог 33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни 3820
10:23 Футбол Мальорка - Барселона 0:4. Огляд матчу 659
10:04 Футбол Олександрія - Десна: прев'ю матчу 26 туру УПЛ 693
09:52 Футбол Півзахисник Шахтаря одружився 781
09:38 Футбол Барселона знищила Мальорку у 28 турі Ла-Ліги 739
09:25 Футбол Колос - Шахтар: прев'ю матчу 26 туру УПЛ 663
09:12 ММА Синтія Калвілло виявилась сильнішою за Джесіку Ай на турнірі UFC Fight Night 172 220
09:06 Пряма трансляція Олександрія - Десна: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 732
08:50 Футбол Буяльський став найкориснішим гравцем матчу Зоря - Динамо 933
08:26 ММА Ветторі переміг Роберсона в рамках UFC Fight Night 172 930
08:15 RunNews Знайшли спортсменку, яка зникла на змаганнях з ультратрейлу 1591
08:00 Пряма трансляція Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 1004
00:01 Футбол Наполі вийшло у фінал Кубка Італії 1778
13 Червня 2020
23:54 Футбол Скрипник: Вітаю Динамо з перемогою, але боротьба не закінчена 1683
23:38 Футбол Олімпік – ФК Львів 2:0. Огляд матчу 1726
23:25 Футбол Циганков зіграв 100-й матч за Динамо в УПЛ 1676
23:13 Футбол Фортуна - Боруссія Д 0:1. Огляд матчу 1434
22:58 Футбол Рафаїлов: Чи буде існувати Зоря – вирішить президент 2104

Боєць UFC розстріляв вісім осіб у США

Сьогодні 11:05 334 0
Боєць UFC розстріляв вісім осіб у США
Боєць UFC розстріляв вісім осіб у США

Джерело - xsport.

У Сан-Антоніо (США) біля одного з барів невідомий чоловік з рушниці розстріляв вісім осіб.

Про це повідомляє nytimes.com.

За інформацією поліції, близько 23:30 за місцевим часом чоловік хотів потрапити в бар, але його туди не пустили через ознаки серйозного алкогольного сп'яніння. Потім зловмисник повернувся до свого автомобіля, дістав рушницю і почав стріляти по людях, що стоять біля входу в заклад.

Перед початком стрільби чоловік прокричав: "Ти знаєш, хто я? Я боєць UFC з Каліфорнії! ".

Чоловік поранив п'ятьох дівчат і трьох чоловіків, яких госпіталізували. При цьому, ніхто не загинув.

Відзначимо, що чоловік до інциденту разом зі своїми друзями випивав у сусідньому барі. Після стрілянини невідомий зник до прибуття правоохоронців.

Коментарі ()