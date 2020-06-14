Боєць UFC розстріляв вісім осіб у США

Джерело - xsport.

У Сан-Антоніо (США) біля одного з барів невідомий чоловік з рушниці розстріляв вісім осіб.

Про це повідомляє nytimes.com.

За інформацією поліції, близько 23:30 за місцевим часом чоловік хотів потрапити в бар, але його туди не пустили через ознаки серйозного алкогольного сп'яніння. Потім зловмисник повернувся до свого автомобіля, дістав рушницю і почав стріляти по людях, що стоять біля входу в заклад.

Перед початком стрільби чоловік прокричав: "Ти знаєш, хто я? Я боєць UFC з Каліфорнії! ".

Чоловік поранив п'ятьох дівчат і трьох чоловіків, яких госпіталізували. При цьому, ніхто не загинув.

Відзначимо, що чоловік до інциденту разом зі своїми друзями випивав у сусідньому барі. Після стрілянини невідомий зник до прибуття правоохоронців.