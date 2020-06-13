Влада Токіо буде боротися з вірусом і проведе Олімпіаду, яка вселить у людей надію.

Про це заявила губернатор Токіо Юріко Коїке.

"Ігри будуть безпечними, я докладу для цього 120 відсотків зусиль. Ми будемо боротися з вірусом і проведемо Олімпіаду, яка вселить у людей надію. Жителі Токіо знають, що Ігри не відбудуться, якщо не ослабне дію коронавіруса. Чи потрібно дотримуватися соціальну дистанцію? Все це залежить від майбутніх дискусій", - сказала Коїке.