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Губернатор Токіо: Олімпіада-2020 буде безпечною

Сьогодні 10:13 557 0
Юріко Коїке докладе для цього 120 відсотків зусиль
Губернатор Токіо: Олімпіада-2020 буде безпечною
#Олімпійські ігри-2021

Джерело - xsport.ua.

Влада Токіо буде боротися з вірусом і проведе Олімпіаду, яка вселить у людей надію.

Про це заявила губернатор Токіо Юріко Коїке.

"Ігри будуть безпечними, я докладу для цього 120 відсотків зусиль. Ми будемо боротися з вірусом і проведемо Олімпіаду, яка вселить у людей надію. Жителі Токіо знають, що Ігри не відбудуться, якщо не ослабне дію коронавіруса. Чи потрібно дотримуватися соціальну дистанцію? Все це залежить від майбутніх дискусій", - сказала Коїке.

Нагадаємо, на перших посткоронавірусних змаганнях встановлений рекорд Європи.

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