Джерело - Мотор.
Мотор визнали чемпіоном України сезону 2019/2020.
Про це повідомляє пресслужба запорізького клубу.
Важливо: Мотор може отримати додаткове місце в Лізі чемпіонів
"ГК Мотор достроково став чемпіоном України сезону 2019/2020 серед чоловічих гандбольних команд. Про це федерація гандболу України повідомила в листі на ім'я голови ГК Мотор Олімпія Покатова", - йдеться в повідомленні.
Титул чемпіона країни став вже восьмим на рахунку команди.
До припинення чемпіонату було зіграно 16 турів: Мотор набрав 32 очки, у другого Запоріжжя – 24 очка.
Нагадаємо, чемпіонат України з гандболу достроково завершений.