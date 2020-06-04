 Мотор достроково став чемпіоном України | Гандбол | Champion.com.ua
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Мотор достроково став чемпіоном України

Сьогодні 15:55 237 0
Мотор здобув восьмий титул чемпіона України
Мотор достроково став чемпіоном України
#Мотор

Джерело - Мотор.

Мотор визнали чемпіоном України сезону 2019/2020.

Про це повідомляє пресслужба запорізького клубу.

Важливо: Мотор може отримати додаткове місце в Лізі чемпіонів

"ГК Мотор достроково став чемпіоном України сезону 2019/2020 серед чоловічих гандбольних команд. Про це федерація гандболу України повідомила в листі на ім'я голови ГК Мотор Олімпія Покатова", - йдеться в повідомленні.

Титул чемпіона країни став вже восьмим на рахунку команди.

До припинення чемпіонату було зіграно 16 турів: Мотор набрав 32 очки, у другого Запоріжжя – 24 очка.

Нагадаємо, чемпіонат України з гандболу достроково завершений.

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