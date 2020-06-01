Сестри Музичук залишились у ТОП-10 рейтингу ФІДЕ

Джерело - ukrinform.ua.
Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила оновлений рейтинг-лист.
Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.
До першої десятки списку у жінок як і раніше входять дві українки - ексчемпіонка світу Марія Музичук (коефіцієнт 2544) та її старша сестра Анна Музичук (2535), які посідають 6 і 7 місця відповідно, повідомляє Укрінформ.
Жіночий рейтинг продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2658).
У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще четверо представниць України: 33. Юлія Осьмак (2438), 50. Анна Ушеніна (2416), 55. Наталія Букса (2410), 62. Інна Гапоненко (2396).
Нагадаємо, сестри Музичук не змогли пробитися до Суперфіналу Кубка Націй.