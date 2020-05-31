Джерело - Чемпіон.

У Києві побилися ветеран АТО Михайло Майман і засновник і президент всесвітньої ліги World Warriors Fighting Championship (WWFC) Володимир Тесля. Бійка сталася у центрі столиці і потрапила на камеру відеоспостереження.

Після інциденту колишній учасник АТО на Донбасі опинився на лікарняному ліжку. Ролик самої бійки Майман опублікував у своєму Facebook.

За словами ветерана, він став жертвою нападу Володимира "Француза" Теслі та його банди".

Приводом для жорсткої сутички стало те, що автомобіль Теслі - наїхав ветерану на ногу. Після цього між чоловіками зав'язалася бійка. Обох розтягнули охоронці Теслі.