Джерело - Чемпіон.
У Києві побилися ветеран АТО Михайло Майман і засновник і президент всесвітньої ліги World Warriors Fighting Championship (WWFC) Володимир Тесля. Бійка сталася у центрі столиці і потрапила на камеру відеоспостереження.
Після інциденту колишній учасник АТО на Донбасі опинився на лікарняному ліжку. Ролик самої бійки Майман опублікував у своєму Facebook.
За словами ветерана, він став жертвою нападу Володимира "Француза" Теслі та його банди".
Приводом для жорсткої сутички стало те, що автомобіль Теслі - наїхав ветерану на ногу. Після цього між чоловіками зав'язалася бійка. Обох розтягнули охоронці Теслі.