Став відомий повний кард наступного турніру UFC

Джерело - Чемпіон.

Президент UFC Дана Вайт оголосив повний кард наступного турніру промоушену - UFC on ESPN 9, який відбудеться 30 травня на арені UFC Apex в Лас-Вегасі.

Головною подією стане поєдинок в напівсередній вазі між колишнім чемпіоном американцем Тайроном Вудлі (19-4-1) і бразильцем Жілберто Бернсом (18-3).

Співголовний бій шоу проведуть важковаговики - болгарин Благий Іванов (18-3) і бразилець Аугусто Сакаї (14-1-1).

Весь кард UFC on ESPN 9:

Основний кард

Тайрон Вудлі (19-4-1) - Жілберт Бернс (18-3)

Благой Іванов (18-3) - Аугусто Сакаї (14-1-1)

Кевін Холланд (17-5) - Даніель Родрігес (11-1)

Рузвельт Робертс (9-1) - Брок Вівер (15-4)

Маккензі Дерн (7-1) - Ханна Сайферс (10-4)

Попередній кард

Антоніна Шевченко (8-1) - Кетлін Чукагян (13-3)

Спайк Карлайл (9-1) - Біллі Куарантільо (13-2)

Клідсон Абреу (15-4) - Джамахал Хілл (7-0)

Тім Еліот (15-10-1) - Брендон Ройвел (10-4)

Кейсі Кенні (12-3-1) - Луїс Смолка (16-6)

Вінс Моралес (9-4) - Кріс Гутьєррес (14-4-1)