Українська гандболістка прийме громадянство Росії

Стаценко нині 17 років

Уродженка Києва Дарина Стаценко перебралася у Волгоград в 2016 році за порадою заслуженого майстра спорту України та бронзової призерки Олімпійських ігор 2004 року Олени Яценко.

Про це повідомляє handballfast.com.

Зараз 17-річна гандболістка виступає в місцевому Динамо-Сінара на позиції лівої напівсередньої. Стаценко працює над отриманням російського громадянства і хоче виступити на молодіжному чемпіонаті світу в Румунії.

Раніше, чемпіонат України з гандболу достроково завершений через пандемію коронавірусу.