Нурмагомедов: Стан батька дуже важкий

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов вказав на стан батька, який перебуває у лікарні.

Про це боєць розповів у Instagram.

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"Батько знаходиться в лікарні, його стан дуже важкий. Вірус дав йому ускладнення на серце. Йому знову зробили операцію, яку робили рік тому. Просимо Аллаха, щоб він повернув його до нас. Спасибі всім, хто підтримує", - сказав Нурмагомедов.