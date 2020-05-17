 Результати усіх боїв UFC Fight Night 172 | ММА | Champion.com.ua
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Результати усіх боїв UFC Fight Night 172

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Результати усіх боїв UFC Fight Night 172

Джерело - Чемпіон.

За останній тиждень UFC зумів провести відразу три великих шоу. Головним поєдинком на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвіллі стала зустріч в рамках важкої ваги - Алістара Оверіма проти Волта Гарріса.

Крім того, також відбулося ще десять поєдинків в рамках цього шоу.

Всі результати:

Алістар Оверім переміг Волта Гарріса - технічний нокаут у 2-му раунді

Клаудія Гаделья перемогла Анджелу Гілл - роздільне рішення суддів

Ден Іге виявився сильнішим Едсона Барбози - роздільне рішення суддів

Крістоф Джотко переміг Еріка Андерса - одноголосне рішення суддів

Сонг Ядонго переміг Марлона Віру - одноголосне рішення суддів

Мігель Баез нокаутував Метта Брауна - нокаут у 2-му раунді

Кевін Голланд був кращим Ентоні Ернандеса - технічний нокаут в 1-му раунді

Гіга Чікадзе переміг Ірвіна Ріверу - одноголосне рішення суддів

Нейт Ландвер переміг Даррена Елкінса - одноголосне рішення суддів

Кортні Кейсі виявився сильнішим, за Мару Ромеро Бореллі - больовий прийомом (армбар) в 1-му раунді

Родріго Насіменто переміг Дон`Тейла Мейса - удушаючий в 2-му раунді

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