Оверім нокаутував Харріса в головному бою UFC Fight Night 172

Джерело - Чемпіон.

У Джексонвіллі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 172. У головному бою турніру зустрілися Алістар Оверім і Волт Гарріс.

Напередодні протистояння бійці пройшли офіційну церемонію зважування. За її підсумками вага Гарріса склала 119,9 кг, а Оверім потягнув на 114,9 кг.

Бій завершився у другому раунді перемогою Оверіма технічним нокаутом. Бій в основному відбувався в стійці, менш ніж через дві хвилини після початку другого раунду Оверім зумів влучити ногою прямо в голову своєму суперникові.

Гарріс одразу "загубився" і через мить, після зустрічі ще і з кулаком суперника, опинився на настилі рингу. Близько хвилини Оверім ще добивав свого опонента, поки суддя не зупинив бій.

Алістар Оверім здобув 46-ту перемогу при 18 поразках. Гарріс в свою чергу зазнав 8-ї поразки при 13 перемогах.

Бійці повинні були зустрітися ще в грудні 2019 року, але Гарріс не зміг вийти в октагон через зникнення падчерки. Згодом поліція виявила тіло 19-річної дівчини.