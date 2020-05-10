Хабіб прокоментував перемогу Гейджі

Джерело - Чемпіон.
Перемозі американця Джастіна Гейджі над 36-річним Тоні Фергюсоном не варто дивуватися.
По це написав 28-річний російський боєць ММА Хабіб Нурмагомедов.
"У цьому спорті і, особливо, у цій вазі завжди будуть голодні леви, які будуть тобі дихати в спину, якщо ти розслабишся, то тобі кінець. Одні йдуть а інші приходять, тут нема чому дивуватися.
Але я раніше пострілу не впаду. Ми ще повоюємо", — написав Хабіб в Instagram.
Нурмагомедов повинен був битися з Фергюсоном у межах UFC 249, але бій був скасований через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.