Фергюсон: Жирний Нурмагомедов не хотів битися

Американський боєць Тоні Фергюсон вказав причину зриву бою проти Хабіба Нурмагомедова на UFC 249.

Про це розповів сам боєць.

"Наскільки я розумію, у мене є пояс чемпіона. Мене не слід було позбавляти титулу.

Є великий бовдур, жирний Хабіб. Він не хотів битися. Він втік як пес, підібгавши хвіст.

Те ж саме з Конором. "Я буду наступним, я буду наступним" - ось що все говорили. Але де вони?

Чому я повинен був хотіти битися з Хабібом? Чому я повинен битися з тим, кого не існує? " - сказав Фергюсон.