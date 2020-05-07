Олімпійського чемпіона засудили за домагання

Чун серйозно покараний за необдуманий вчинок

Володар олімпійського золота Ігор-2018 в Пхенчхані Лім Хе Чун поніс суворе покарання за інцидент, який стався в червні 2019 року під час тренувального збору команди Південної Кореї з шорт-треку.

Про це повідомляє AFP.

Лім Хе Чун в присутності дівчат зняв штани зі свого партнера по команді. Ці дії були розцінені як сексуальне домагання.

Через два місяці після інциденту спортсмена дискваліфікували на рік, а тепер Лім Хе Чун рішенням суду оштрафований на 3 мільйон вон (2500 доларів). Також багаторазового чемпіона світу зобов'язали пройти 40-годинну терапію для осіб, звинувачених у злочинах на сексуальному ґрунті.

Відзначимо, що прокурори вимагали для олімпійського чемпіона тюремний термін, але суддя вирішив залишити корейця на свободу.

Раніше, в Україні дозволять тренування командним видам спорту.