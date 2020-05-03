 Відомий український тренер помер за кермом власного автомобіля | Велоспорт | Champion.com.ua
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Відомий український тренер помер за кермом власного автомобіля

Сьогодні 15:31 2310 0
Відомий український тренер помер за кермом власного автомобіля

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 травня, в Миколаєві за кермом свого автомобіля помер відомий український тренер з велоспорту Євген Штермер.

По це повідомляється на офіційному сайті федерації велосипедного спорту України.

Євген Львович повертався з тренування в своєму автомобілі Renault Logan. Він раптово відчув себе погано, але встиг натиснути на педаль гальма і зупинити автомобіль прямо посеред дороги. Після цього тренер втратив свідомість. Лікар швидкої, що прибула на місце події, констатував смерть.

Причиною смерті став, швидше за все, серцевий напад, оскільки при житті Євген Штермер страждав захворюваннями серця.

Штермер є одним з найбільш відомих в Україні тренером по велоспорту. Попри похилий вік - 76 років - він продовжував працювати в Миколаївській обласній школі вищої спортивної майстерності. Серед вихованців тренера Штермер близько півтора десятка учасників Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи та інших престижних змагань.

Його вихованці брали участь у шести Олімпіадах поспіль! В Атланті-1996 - Андрій Чміль, Олег Панков і Михайло Халілов, в Сіднеї-2000 - Валентина Карпенко, в Афінах-2004 - Юрій Кривцов, Кирило Поспєєв, Ірина ЧУЖИНОВА і Валентина Карпенко, в Пекіні-2008 - Андрій Гривко і Тетяна Стяжкіна, в Лондоні-2012 - Андрій Гривко і Єлизавета Бочкарьова, в Ріо-де-Жанейро 2016 - Андрій Гривко.

За досягнення у вихованні спортивних кадрів, йому було присвоєно почесні звання Заслужений тренер України і Заслужений працівник фізичної культури України. Також він був нагороджений орденом За заслуги.

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