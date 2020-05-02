Українські легкоатлети змогли повернутись додому зі зборів у Португалії

Ярослава Магучіх повернулася в Україну

Джерело - Чемпіон.

Українські легкоатлети 2 травня повернулися з Португалії в Україну зі зборів.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

"Епопея з поверненням українських легкоатлетів зі зборів з Португалії завершилася! Вони вже на рідній землі", - йдеться в повідомленні.

Серед тих, хто затрималася в Португалії, була і срібна призерка минулорічного чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту Ярослава Магучіх.

Відзначимо, що групи українських легкоатлетів не могли вилетіти з Португалії і Киргизстану зі зборів під час карантину через коронавірус.

Раніше, Рижикова повернулася з Португалії.