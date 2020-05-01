Харлан стурбована ситуацією з Олімпіадою

Чемпіонка світу та Європи з фехтування Ольга Харлан надіється на швидке закінчення карантину та поновлення змагань.

Про це розповіла сама фехтувальниця.

"Мене тривожить ситуація з Олімпійськими іграми. Залишалося 3–4 місяці, і ми всі навіть не могли подумати, що таке може трапитися. Я до останнього сподівалася, що Ігри не скасують, що будуть дотримуватися дуже серйозних заходів, більше перевіряти, проводити без глядачів. Навіть так мене б це влаштувало. Тому що олімпійський цикл йде 4 роки. А зараз треба ще один рік, виходить 5 років.

Я не вікова спортсменка, мені поки тільки 29. У нас є спортсменки, які набагато старші за мене, деякі подумували про те, щоб в цьому році закінчити спортивну кар'єру. Тепер доведеться ще рік провести в невіданні. Навіть кваліфікація ще не закінчилася у нас. І як буде проходити сезон – незрозуміло.

Тому є надія, що все налагодиться, що міжнародна федерація фехтування знайде правильний вихід з цієї ситуації. Тоді ми вдало закінчимо сезон, і Ігри відбудуться", - відзначила Харлан.