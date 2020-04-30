Українки серед найсильніших шахісток світу

Українки Анна та Марія Музичук потрапили у ТОП-10 найкращих шахісток світу

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації шахів.

Ексчемпіонка світу Марія Музичук посідає шосте місце, а її старша сестра Анна Музичук - сьома у рейтингу ФІДЕ. Перше місце залишилося за китаянкою Хоу Іфань.

У першій сотні найсильніших шахісток світу знайшлось місце ще для чотирьох українок: Юлія Осьмак (33 місце), Анна Ушеніна (50), Наталія Букса (55), Інна Гапоненко (62).

Нагадаємо, Музичук здобула бронзу на Супертурнірі у США.