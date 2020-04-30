Помер олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен

Лусіс помер у віці 81 рік

Джерело - Еспресо.

У Латвії на 81-му році помер видатний легкоатлет Яніс Лусіс, який ставав олімпійським чемпіоном-1968 та двічі бив світовий рекорд з метання списа.

Про це повідомляє delfi.lv.

В останні роки легендарний спортсмен боровся з важким онкологічним захворюванням.

Яніс Лусіс - олімпійський чемпіон 1968 року в Мехіко, срібний призер Ігор-1972 в Мюнхені, бронзовий призер Олімпіади-1964 у Токіо. Чотириразовий чемпіон Європи (1962, 1966, 1969, 1971).

Лусіс двічі встановлював рекорд світу в метанні списа - 91,98 м (1968) і 93,80 м (1972).

У 1987 році IAAF (Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій) визнала Лусіса найкращим метальником списа в історії спорту. У 2014 році Лусіс за видатні заслуги був внесений в зал слави IAAF.

Раніше, помер Олімпійський чемпіон 1980 року.