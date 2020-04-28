 Померла легенда київського Спартака Марина Базанова | Гандбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Померла легенда київського Спартака
Сьогодні 12:57 770
КДК позбавив ПФК Суми професійного статусу. Севідову заборонив футбольну діяльність на 5 років
Сьогодні 13:46 276
Алієв - Мілевському: Кентяра, якщо чемпіонати не відновляться, ти отримаєш Золотий м'яч
Сьогодні 12:04 429 5
Чорноморець може знятися з розіграшу Першої ліги
Сьогодні 11:33 1229
Девич офіційно оголосив про завершення кар'єри
Сьогодні 09:55 1145
Завод по виготовленню штучних полів переїжджає до Краматорську
Сьогодні 08:40 735
Севідов про договірні матчі: Рішення по мені і Сумах вже є в КДК
Вчора 20:30 868
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110!
Вчора 19:43 1741
Маркевич: З Чорноморцем розлучилися цивілізовано
Вчора 19:13 1416
Легенда Динамо: Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати
Вчора 18:20 7451
Блоги
Перший після Бога. Найкращі голи Марко Девича
Перший після Бога. Найкращі голи Марко Девича Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:21 287
Постріли по дев'яткам, сольні проходи і обманні маневри: ТОП-10 шайб вересня чемпіонату УХЛ
Постріли по дев'яткам, сольні проходи і обманні маневри: ТОП-10 шайб вересня чемпіонату УХЛ Valeriy Ruchka
Вчора 20:32 648
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0 Valeriy Ruchka
Вчора 19:58 1923
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110! Андрій Твердохліб
Вчора 19:43 1738
Спортсмены и азарт: В что играют представители мира спорта между матчами и тренировками?
Спортсмены и азарт: В что играют представители мира спорта между матчами и тренировками? Дима Копий
Вчора 18:54 674
Фото дня. Стадіон у Прип'яті мав відкритися 1 травня 1986 року, завадила аварія на ЧАЕС
Фото дня. Стадіон у Прип'яті мав відкритися 1 травня 1986 року, завадила аварія на ЧАЕС Андрій Твердохліб
26.04.2020 18:33 1777
Бутси Adidas Predator за 200$ проти кед Ubivatory за 10$ - Трендець
Бутси Adidas Predator за 200$ проти кед Ubivatory за 10$ - Трендець Valeriy Ruchka
26.04.2020 14:53 398
ФОТО. Ювентус привітав Олександра Заварова з днем народження
ФОТО. Ювентус привітав Олександра Заварова з днем народження Андрій Твердохліб
26.04.2020 14:10 1283 2
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 59!
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 59! Valeriy Ruchka
26.04.2020 13:42 5358
34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав Андрій Твердохліб
26.04.2020 12:51 4884
Зірковий український футболіст став холостяком
Зірковий український футболіст став холостяком Андрій Твердохліб
26.04.2020 12:03 3901 1
ВІДЕО. Українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи
ВІДЕО. Українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
26.04.2020 11:13 958
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням Андрій Твердохліб
26.04.2020 10:42 4981
Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів
Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.04.2020 08:55 3029 1
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою Андрій Твердохліб
25.04.2020 21:53 4001
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:18 Футбол Саленко вказав, як Динамо може збільшити відвідуваність своїх матчів 61
14:13 Хокей У IIHF прийняли безпрецедентне рішення щодо нового сезону Ліги чемпіонів 240
14:05 Бокс Кличко посів третє місце у рейтингу найкращих боксерів в історії 521
13:51 Футбол Арсенал порушив правила боротьби з коронавірусом 305
13:46 Футбол КДК позбавив ПФК Суми професійного статусу. Севідову заборонив футбольну діяльність на 5 років 276
13:33 Хокей. УХЛ Залізобетонні нерви і гострий перець: Григорян виконав челендж батлу Без ключок 437
13:15 Бокс Міллер: Коли я надеру Джошуа дупу, всі закриють свої роти 419
12:57 Гандбол Померла легенда київського Спартака 770
12:41 Футбол Від раку помер легендарний гравець Ліверпуля 1271
12:25 Футбол Алієв: Левченко приїжджав у збірну України посидіти на лаві і пограти нам на гітарі 758
12:19 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 32 587
12:09 Бокс Вайт зізнався у брехні про запропонований гонорар Руїсу 764
12:04 Футбол Алієв - Мілевському: Кентяра, якщо чемпіонати не відновляться, ти отримаєш Золотий м'яч 429 5
11:51 Футбол Саленко: В Україні футболісти думають, що вони - напівбоги 845
11:33 Футбол Чорноморець може знятися з розіграшу Першої ліги 1229
11:21 Блог Перший після Бога. Найкращі голи Марко Девича 296
11:15 Футбол Чехія готова до відновлення чемпіонату - оприлюднена офіційна дата 1008
10:57 Бокс Фроч: Я перебоксував би Альвареса 1321
10:41 Футбол Атлетіко знайшов сенсаційного кандидата на заміну Сімеоне 1612
10:25 Олімпійські ігри-2020 Олімпіаду в Токіо скасують, якщо світ не переможе коронавірус в 2021 році 294
10:11 Футбол Помер легендарний тренер Сент-Етьєна, який вибивав Динамо з Кубка чемпіонів 1254
09:58 RunNews Футзалістка збірної України пробігла півмарафон 1067
09:55 Футбол Девич офіційно оголосив про завершення кар'єри 1145
09:40 Футбол Барселона запропонувала Аяксу трьох гравців за голікіпера Онану 1238
09:24 Бокс Валуєв жорстко відповів російському футболістові, який розкритикував Путіна 1704

Померла легенда київського Спартака

Сьогодні 12:57 770 0
Базанова померла у віці 58 років
Померла легенда київського Спартака
#Базанова, #Спартак

Джерело - Главком.

28 квітня на 58-му році життя померла триразова чемпіонка світу з гандболу Марина Базанова.

Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу Росії.

Марина Базанова - уродженка сибірського міста Омськ, але більшу частину професійної кар'єри провела в київському Спартаку.

У складі легендарної команди великого Ігора Турчина Марина Базанова стала багаторазовою чемпіонкою СССР і Кубку європейських чемпіонів.

У 1991 році Базанова залишила Київ й перейшла зі "Спартака" до німецького клубу Валле Бремен, де зайняла посаду граючого тренера.

Після завершення професійної кар'єри спортсменка працювала в Бремені реабілітологом.

У складі збірної СССР Базанова стала триразовою чемпіонкою світу (1982, 1986, 1990), а також завоювала бронзові медалі Олімпійських ігор (Сеул-1988). У складі Об'єднаної команди на ОІ-1992 Базанова також завоювала бронзу.

Раніше, помер Олімпійський чемпіон 1980 року.

Коментарі ()