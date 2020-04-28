Померла легенда київського Спартака

Базанова померла у віці 58 років

Джерело - Главком.

28 квітня на 58-му році життя померла триразова чемпіонка світу з гандболу Марина Базанова.

Про це повідомляє пресслужба Федерації гандболу Росії.

Марина Базанова - уродженка сибірського міста Омськ, але більшу частину професійної кар'єри провела в київському Спартаку.

У складі легендарної команди великого Ігора Турчина Марина Базанова стала багаторазовою чемпіонкою СССР і Кубку європейських чемпіонів.

У 1991 році Базанова залишила Київ й перейшла зі "Спартака" до німецького клубу Валле Бремен, де зайняла посаду граючого тренера.

Після завершення професійної кар'єри спортсменка працювала в Бремені реабілітологом.

У складі збірної СССР Базанова стала триразовою чемпіонкою світу (1982, 1986, 1990), а також завоювала бронзові медалі Олімпійських ігор (Сеул-1988). У складі Об'єднаної команди на ОІ-1992 Базанова також завоювала бронзу.

Раніше, помер Олімпійський чемпіон 1980 року.